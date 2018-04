Di Montigny, fare impresa per il mondo

"Non è più il tempo di essere la migliore azienda del mondo, ma di essere la migliore azienda per il mondo. E' necessario riappropriarci di quello che è da una parte il sogno, che per troppo tempo abbiamo delegato ad altri… e dall'altra il senso di responsabilità verso il mondo". E' la 'lezione' impartita ad una platea di studenti da Oscar Di Montigny, ideatore e divulgatore dei principi dell' 'Economia 0.0', direttore marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum durante Marche d'Eccellenza Award, coaching territoriale a Fermo organizzato da Rete d'Imprese Marche d'Eccellenza e e Banca Mediolanum. Secondo Di Montigny "una terra laboriosa per sua natura, per sua genetica come le Marche ha un vantaggio competitivo enorme, solo che se la laboriosità non viene rianimata della vocazione rischia di essere una laboriosità utile solo alla dimensione produttiva". Bisogna attingere al ruolo sociale dell'individuo e al patrimonio culturale per affrontare le sfide del futuro e la globalizzazione.