Conclusa manutenzione Fontana due Soli

Si sono conclusi di lavori di manutenzione della Fontana dei due Soli di Enzo Cucchi ne porto di Ancona. I lavori hanno riguardato la pulitura della ceramica dal calcare e dell'impianto idraulico con l'aggiunta, già prevista per dopo l'inverno, di un ulteriore filtro per ridurre le impurità dell'acqua, e la realizzazione di alcune stuccature.

La vasca è stata svuotata e ripulita, così come la ghiaia, le pietre e le sedute che sono state riverniciate. Si è, inoltre, approfittato di queste operazioni programmate per rendere più agevole l'utilizzo dell'acqua potabile attraverso una piccola modifica del rubinetto d'uscita. La manutenzione della Fontana dovrà essere ripetuta periodicamente. L'accensione della Fontana è prevista ogni giorno dalle 9 alle 23.