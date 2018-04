Accoltellamento durante una lite

Una lite scoppiata la scorsa notte tra persone di varie nazionalità a Macerata è finita con un accoltellamento: cominciata in corso Cairoli, è proseguita in piazza dello Sferisterio e poi nel sottopassaggio di via Pantaleoni dove sono state rinvenute stamane tracce di sangue, un coltello pure insanguinato ed un giubbotto macchiato di sangue. Altre macchie di sangue sono state trovate nel parcheggio del Centro direzionale in via Carducci. Durante la notte in giovane di colore con ferite da arma da taglio è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Indaga la Squadra Mobile, la Polizia scientifica sta conducendo gli accertamenti.