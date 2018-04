Turismo, 3,6 mln per i Cammini Lauretani

La Regione Marche punta sul turismo 'lento' e sulla spiritualità con il progetto 'I Cammini Lauretani' elaborato con la Cem (Conferenza Episcopale Marchigiana) e recentemente approvato dalla Giunta. In arrivo una prima tranche di finanziamenti di 1,1 milioni di euro (Fondi Por Fesr) destinati alla risistemazione, valorizzazione e promozione del tracciato dell'antica Via Lauretana (da Assisi a Loreto), aperta nel 1578 per collegare le Marche a Roma. Tra gli obiettivi c'è la promozione dei territorio delle aree interne di pari passo con quelle costiere per riposizionare le Marche sui mercati turistici nazionali e internazionali, ma c'è anche l'intenzione di agganciare al turismo la ripartenza delle aree toccate, anche ieri, dal terremoto. Nel progetto sono coinvolti 21 Comuni, quasi tutti nel cratere sismico, con Loreto e Tolentino come capofila. Una seconda tranche, da approvare nelle prossime settimane, prevede un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro per i Comuni terremotati.