Spazio Presente, nuova ala Museo Città

Saranno gli stessi cittadini a riempire nei prossimi 5 mesi con foto, testimonianze, registrazioni e racconti del Novecento la nuova ala di circa 400 mq del Museo della Città di Ancona, che sarà ultimata tra pochi giorni. E' la funzione che l'assessore alla Cultura Marasca ha deciso di dare ai nuovi ambienti d'impianto moderno, denominati Spazio Presente, collegati internamente col Museo ma dotati di un ingresso autonomo in via del Buoncompagno. I nuovi locali, comprendenti anche un vasto terrazzo, accoglieranno insieme agli oggetti da esporre, anche una fototeca storica con annesso archivio sulla città, un'area multimediale e uno spazio di studio e d'incontro per studenti e ricercatori che vogliono approfondire le loro conoscenze sul capoluogo dorico. Ad aiutare i cittadini che vorranno collaborare a riempire la nuova ala ci sarà uno staff di studenti di architettura e professionisti museali per affrontare vari temi: mare, cantieri navali, il sisma, gli eventi bellici. Previste anche iniziative e mostre.