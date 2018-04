Si getta in mare da traghetto, salvato

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Un giovane dall'apparente età di 20-25 anni, forse di origine libica, si è gettato in mare da un traghetto dell'Anek lines proveniente dalla Grecia che si trovava ancora in mare aperto davanti al porto di Ancona. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato notato dal personale di un natante degli ormeggiatori di Ancona che lo ha recuperato e preso a bordo. Poi è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto. In banchina il giovane, che ha subito un trauma cranico ed era in condizioni di ipotermia, è stato soccorso dai sanitari di Croce Gialla e 118 anche con dei teli termici per far risalire la temperatura corporea. Sul posto anche la Polizia di frontiera. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso.