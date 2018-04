Incendi, Smart a fuoco ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Posatora in via Monti Sibillini ad Ancona per un incendio autovettura. Coinvolta una Smart che è andata completamente distrutta. La squadra di Vvf sul posto ha estinto l'incendio, che ha provocato danni anche anche alle auto e alle strutture nelle immediate vicinanze e messo in sicurezza l'area circostante.