Gdf, concluso corso difesa personale

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - Si è concluso presso la Caserma "Paolini" della Guardia di Finanza di Ancona, sede del Comando Regionale Marche, il primo corso periferico di tecniche di difesa personale organizzato dal locale Centro di Addestramento, dedicato ad una prima aliquota di finanzieri "Baschi Verdi" del Nucleo Operativo Pronto Impiego di Ancona impegnati nei servizi di controllo del territorio. Il corso è stato tenuto da qualificati istruttori militari della Guardia di Finanza di difesa personale, di judo e karate in servizio nelle Marche, tra i quali anche l'appuntato scelto Lucia Morico, judoka medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004, ed ha visto la partecipazione straordinaria del maestro Giuseppe Locantore VI Dan di judo e del maestro Benemerito Giorgio Venanzio Ciampi VII Dan di judo, già appartenenti alla Polizia di Stato, noti esperti di tecniche operative e di difesa personale, autori e docenti di metodi per l'insegnamento specialistico di tecniche operative e di autodifesa per le forze di polizia.