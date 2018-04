Sisma Muccia avvertito Norcia, no danni

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 APR - E' stata avvertita in maniera "molto forte" a Norcia la scossa di magnitudo 4.7 registrata all'alba nella zona di Muccia, nelle Marche. Nella città umbra non sono stati segnalati al momento ulteriori danni dopo quelli provocati dal sisma del 2016.

A Norcia è comunque subito scattata l'allerta, ha riferito all'ANSA l'assessore comunale Giuseppina Perla. Vigili urbani e altre forze dell'ordine hanno avviato una ricognizione sul territorio che ha dato esito negativo. Regolarmente aperte le scuole, tutte allestite in prefabbricati antisismici.

Anche la sala operativa della Protezione civile dell'Umbria non segnala problemi sul territorio. La situazione continua comunque a essere monitorata. (ANSA).