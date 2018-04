Serpente in un giardino,catturato da Vvf

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 10 APR - I vigili del fuoco sono inetrvenuti ad Osimo, in zona San Sabino, per recuperare un rettile in un giardino privato. Hanno catturato il serpente, che poi è stato esaminato dai carabinieri Forestali: si tratta di un biscia non pericolosa per l'uomo, che è stata è stata liberata in campagna.