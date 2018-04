Regioni: Marche, alunni primaria Colli Metauro in Consiglio

(ANSA) - ANCONA, 10 APR - Avvicinare i giovani alle istituzioni. E' l'obiettivo del progetto di visite formative 'Conoscere il Consiglio' che ogni anno porta in aula consiliare gli studenti di tutte le Marche. Stamattina hanno assistito ai lavori dell'Assemblea legislativa due classi quinte della scuola primaria 'B. Lugli' di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) dell'Istituto comprensivo 'G. Leopardi'. I piccoli alunni sono stati accolti in aula dai consiglieri regionali Marzia Malaigia (Lega Nord) e Federico Talè (Pd). Dopo una breve lezione sui compiti e il funzionamento dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale i ragazzi hanno assistito alla prima parte della seduta consiliare. Al termine della visita, alle due classi è stato consegnato l'attestato di partecipazione al progetto formativo. Ogni studente ha ricevuto, in ricordo della mattinata a Palazzo Leopardi, il segnalibro della biblioteca del Consiglio e la brochure sul progetto 'Conoscere il Consiglio', realizzata dal Centro stampa dell'Assemblea legislativa.(ANSA).