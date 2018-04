Questore Ancona, Ps sempre più tra gente

Anche il contributo degli agenti di Ancona della Polizia di Stato a "un'attività di intelligence sofisticata e abilissima" ha permesso di sconfiggere a livello nazionale "ogni tentativo sciagurato" di tipo terroristico. Lo ha detto il questore di Ancona Oreste Capocasa durante la cerimonia in piazza Roma per il 166/mo anniversario della fondazione del Corpo. La posizione geografica del territorio "rende la provincia di Ancona obiettivo appetibile di una criminalità diffusa che associa principalmente i reati predatori al traffico droga". Su entrambi i fronti però la polizia ha svolto "un'intensa e efficace attività di contrasto" così come contro lo stalking. Permangono "aree della città in cui lo spaccio di droga e i reati contro il patrimonio costituiscono fattore a rischio. Questo provoca nei cittadini e negli operatori economici una situazione di allarme". La delittuosità ad Ancona è in "netto calo" ma la polizia non si fa "illusioni" e continuerà a portare gli agenti sempre più tra la gente".