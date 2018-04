Valentino Rossi, Marquez è pericoloso

Cal Crutchlow ha vinto il Gran Premio d'Argentina classe MotoGp. Su pista bagnata l'inglese della Honda ha preceduto la Yamaha di Zarco e la Suzuki di Rins.

Quinta al traguardo la Honda del campione del mondo Marc Marquez che verrà penalizzato di 30'' per le manovre a rischio in gara, ultima quella su Valentino Rossi poi 19/o. Settima la Ducati di Andrea Dovizioso. Ma a far parlare della gara è stato Marc Marquez. Dopo essere stato penalizzato dalla direzione gara per varie manovre a rischio, a quattro giri dalla fine sperona anche la Yamaha di Rossi che finisce a terra e inveisce a braccia alzate contro lo spagnolo. "Ho paura di stare in pista con Marquez - ha commentato Rossi - Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez non ha alcun rispetto per gli avversari". "Se capita un volta ci sta, ma se ricapita un'altra volta e un'altra volta ancora e ancora - tuona - io non le accetto le scuse. La presa per il culo che viene a chiedere scusa mi fa ridere".