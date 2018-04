Scuola-lavoro, concluso progetto Galilei

(ANSA) - ANCONA, 9 APR - Evento conclusivo, nell'aula consiliare di Palazzo Leopardi, per il progetto di alternanza scuola-lavoro "I giovani al centro dell'Europa", promosso dal Liceo scientifico Galilei di Ancona, in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche e il Cespi (Centro studi di politica internazionale) di Roma. Oggi la consegna dei diplomi agli studenti protagonisti del percorso formativo, preceduta dalla presentazione dei lavori svolti sui temi del lavoro, dell'economia circolare e sul programma "Erasmus+". "Spero che sia stata per voi - ha detto il presidente Mastrovincenzo - un'esperienza formativa importante, un momento di crescita personale e di ampliamento delle competenze, utile per orientarvi nelle vostre scelte future". Il progetto rientra tra quelli promossi dal Consiglio regionale per far conoscere le istituzioni e per sensibilizzare i giovani nell'esercizio della cittadinanza attiva. Coinvolti 23 studenti che hanno seguito 20 ore di lezione (10 di formazione e 10 di progettazione) in 5 mesi.