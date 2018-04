Mostra decennale Servizio strada Ancona

Nel 2017 il 'Servizio di strada onlus' di Ancona ha distribuito circa 5 mila pasti caldi, quasi mille coperte, 4-5 mila capi di vestiario, mille capi di intimo, 5 mila forchette di plastica, 5 mila bicchieri di carta e 10 mila tovaglioli di carta. Per il decennale dalla costituzione del Servizio in associazione si terrà una mostra fotografica all'Informagiovani di Ancona intitolata '2008 - 2018: 10 anni in strada', patrocinata dal Comune di Ancona. Nato per raggiungere le povertà più nascoste, il Servizio di strada onlus si è impegnato per il sostegno ai poveri e senza dimora ma anche nell'inserimento o reinserimento di essi nel tessuto sociale insieme alle istituzioni e al mondo del volontariato. Oltre a distribuire di notte viveri e quant'altro serve in strada, la onlus promuove un centro culturale aperto a tutti e una compagnia teatrale animato dai poveri e il giornale 'voci di strada'. Assiste i poveri e li indirizza per risolvere problemi specifici (doccia, mensa, pronto soccorso ecc.).