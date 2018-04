Trivelle: oltre cento in spiaggia Ancona

Oltre 100 persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, all'iniziativa lanciata dalla rete Trivelle Zero Marche per rivendicare il diritto a un mare pulito e a un modello di sviluppo sostenibile. I comitati si sono mobilitati in contemporanea in varie città della costa adriatica "contro la politica energetica dello 'Sblocca Italia' che punta su un passato fondato sull'estrazione di petrolio e di gas, mentre il mondo sta puntando, anche se faticosamente, verso l'inevitabile passaggio alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e al rispetto degli ecosistemi". "Folle" secondo Trivelle Zero Marche "ostinarsi nella ricerca di idrocarburi nell'Adriatico dove giacimenti sono scarsi e di bassissima qualità mentre lo scempio dei territori e gli elevati rischi ambientali ricadono sulle spalle di chi i territori li abita".

No "alla tecnica dell'airgun, le detonazioni sui fondali che hanno pesanti ricadute sulla flora e fauna marina" e al progetto pesarese 'Bianca Luisella' con nuove trivelle in mare".