Rossi, spero gara con pista asciutta

"E' stata una giornata difficile per me, perché in queste condizioni - quando devi uscire con la gomma bagnata, ma l'asfalto si sta asciugando - sono molto nei guai". Valentino Rossi ha commentato così le qualifiche del Gp d'Argentina, che lo vedranno al via solo in undicesima posizione. "Non posso spingere, perché ogni volta che provo a farlo di più sento l'anteriore chiudersi - ha spiegato il pilota Yamaha - Alla fine delle qualifiche ho provato a fare un giro liscio, sono riuscito a migliorare il mio tempo, ma comunque non è stato abbastanza per stare con i migliori. Dobbiamo lavorare, ma soprattutto dobbiamo sperare che in gara la pista sia completamente bagnata o asciutta. In queste condizioni, metà e metà, sarebbe molto difficile. Io preferisco l'asciutto, di sicuro, perché così ho un buon ritmo per fare una buona gara".