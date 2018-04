Museo Archeologico a Torre di Palme

Sarà situato a Torre di Palme il museo archeologico di Fermo, dove saranno raccolti i reperti della necropoli picena rinvenuti durante gli scavi del metanodotto ad opera della Edison tra il dicembre 2016 e l'aprile 2017 in contrada Cugnolo. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta comunale di Fermo. Il museo sarà nell'immobile ex sede della scuola dell'infanzia, dove troverà spazio anche un nuovo punto informativo turistico per i visitatori del borgo. L'allestimento si svilupperà su 4 sale con un'aula ricezione e 3 aule con le bacheche contenenti i reperti: durante alcuni scavi inerenti la terra ha restituito i resti dei corpi di due donne vissute nel VI sec a. C. ammantate di ambra, gioielli e di due anelloni piceni, e di loro familiari.