Incidenti stradali, muore a 20 anni

Incidente mortale la scorsa notte in via Belvedere, nel Comune di Vallefoglia. Un ragazzo di 20 anni, di Montegridolfo, ha perso la vita uscendo di strada autonomamente con la sua Citroen C3 Cabrio. Stava percorrendo una strada provinciale e per cause da accertare da parte della polizia municipale l'auto è finita sul greppo laterale che delimita la carreggiata, capottando più volte fino a ricadere sulla strada. Il ventenne alla guida è stato sbalzato fuori in strada, ormai senza vita. Inutili i soccorsi. Sul posto, per i rilievi di legge, i vigili urbani dell'Unione e i vigili del fuoco per consentire le operazioni di rilevamento.