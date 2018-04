Sequestro area 1.000 mq,sostanze dannose

I carabinieri forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Ancona e della Stazione Cc Forestale di Genga Frasassi hanno sequestrato un'area di circa 1.000 metri quadrati, nella quale durante i lavori di rifacimento del viadotto della Strada Provinciale vecchia, in località Valtreara di Genga, sono stati rinvenuti 5 fusti metallici contenenti sostanze pericolose, tra cui un'alta percentuale di cromo esavalente. Sono in corso gli accertamenti per verificare i responsabili dello smaltimento illecito e la presenza di ulteriori contenitori interrati.

In corso anche i lavori di messa in sicurezza dell'area da parte della ditta Astaldi, con la supervisione dei tecnici del dell'Arpam di Ancona.