MotoGp: pole a Miller in Argentina

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Jack Miller ha ottenuto la pole del Gp d'Argentina, la sua prima in carriera in MotoGp. L'australiano della Ducati Pramac - che ha azzardato negli ultimi giri le gomme slick, nonostante la pista ancora bagnata in molti tratti - ha preceduto la Honda di Dani Pedrosa e la Yamaha di Johann Zarco. Seconda fila per Tito Rabat (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Marc Marquez (Honda). Settimo tempo ed apertura di terza fila per un ottimo Aleix Espargaro, con l'Aprilia, a lungo detentore del miglior tempo durante la Q2, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso e dalla Yamaha di Maverick Vinales, nono. Decimo tempo per Cal Crutchlow (Honda). Attardato Valentino Rossi, solo 11/o con la seconda Yamaha ufficiale. Dodicesimo Andrea Iannone (Suzuki).