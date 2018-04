Marche,132,8 mln Fondo Sviluppo Coesione

Ammonta a 132,8 milioni di euro la quota assegnata alle Marche, dal Cipe, del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per infrastrutture (117,8 milioni) e ambiente (15 milioni). Infrastrutture stradali e perla mobilità ciclabile urbana; porti regionali; servizio idrico integrato; prevenzione e gestioni rischi ambientali sono le voci finanziate dal Cipe, che ha stanziato risorse per investimenti compresi nei Piani operativi infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e beni culturali, un comparto per il quale le Marche riceveranno 20 milioni. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha parlato di "un pioggia di opportunità sui territori". "E' l'ultimo impegno significativo del governo uscente - ha spiegato -, risorse che vanno al cuore dei problemi della nostra regione, cifre estremamente significative, se sommate a quelle del terremoto. Chiederemo perciò al nuovo governo, quando ci sarà, di continuare su questa strada".