Ex Buon Pastore pronto entro luglio 2019

Sarà pronto entro luglio 2019 lo studentato per 88 ospiti nell'ex convento settecentesco 'Buon Pastore' di Ancona, oggi di proprietà dell'Erdis. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e il sindaco Valeria Mancinelli, durante un sopralluogo nel cantiere dell'edificio, i cui lavori di ristrutturazione costeranno oltre 19 milioni di euro, suddivisi tra Miur (4.510.830), Ubibanca (8.352.000), Regione Marche (4.190.000), Comune di Ancona (600 mila) ed Ersu (1.374.878). Lo stabile è situato nel centro storico tra le vie Scosciacavalli, Oddo di Biagio e vicolo San Gaetano, per una superficie totale di 5.746 mq disposti su tre livelli, con tre spazi esterni, uno dei quali costituito dal chiostro. Ospiterà oltre a minialloggi per studenti, un bar al piano terra anche ad uso della città, una biblioteca e un auditorium da 120 posti nell'ex chiesa conventuale, 4 sale studio, 2 sale riunioni, uno spazio internet, una sala giochi e una video, un archivio, 4 depositi di biciclette.