Cappe Faber Us-Canada vincono Adex Award

Faber, azienda leader nel settore delle cappe che ha inventato questo elettrodomestico nel 1955, ha conquistato tre importanti riconoscimenti agli Adex Awards, Awards for Design Excellence. Faber US & Canada ha infatti vinto il premio Gold, Platinum e Silver rispettivamente per i modelli Nova Pro, Inca In-Light, Chloé e Dama, quattro modelli distribuiti nel mercato nordamericano. "Siamo molto orgogliosi di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti - commenta Riccardo Remedi, managing director di Faber -. Anche Oltreoceano hanno premiato la capacità di Faber di unire altissima tecnologia a un design ricercato, funzionale, unico.

Stiamo proseguendo per la strada giusta e questo premio ne è la conferma". Gli Adex Awards sono promossi dalla rivista Design Journal, una delle più rilevanti testate del settore a livello internazionale. Ogni anno i giudici scelgono i progetti migliori tra più di 2.500 candidati. Con quella di quest'anno, Faber è giunta in finale per 13 anni consecutivi.