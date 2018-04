Al via Palio della Rana a Fermignano

Al via a Fermignano, grazioso borgo in provincia di Pesaro e Urbino, il caratteristico Palio della Rana, giunto alla 54/a edizione e in programma fini all'8 aprile. Protagoniste sono le ranocchie, che per un giorno abbandonano il loro habitat naturale per salire a bordo di una carriola e condurre alla vittoria la propria Contrada. Non si tratta di un semplice gioco folcloristico, bensì di un vero e proprio torneo storico riconosciuto anche a livello internazionale dalla Federazione Europea delle Feste e Manifestazioni Storiche, dalla Federazione Italiana Giochi Storici e dall'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche. Il Palio affonda le sue radici nel lontano 1607 e ha regole molto rigide. In programma mercatini, giochi e rievocazioni storiche, taverne, esibizioni di sbandieratori. Il clou domenica con la corsa delle rane. In serata l'incendio della torre e de del ponte, suggestivo spettacolo piromusicale.