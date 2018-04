Indagine Cgil Cisl, Uil sulla sanità

"Sanità, bene comune": è il titolo di un'indagine lanciata da Cgil, Cisl, Uil Marche per conoscere e approfondire come gli iscritti ai sindacati, e più in generale, i cittadini valutano il sistema sanitario pubblico, se ricorrono a servizi e prestazioni sanitarie private e quale spesa sostengono per la propria salute. L'indagine - riferisce una nota - viene condotta attraverso la compilazione di questionari anonimi che verranno distribuiti e diffusi nei luoghi di lavoro, nelle sedi sindacali, nei luoghi di aggregazioni e sono disponibili anche nei siti di Cgil, Cisl, Uil. I risultati dell'indagine saranno utili per supportare la vertenza sulla sanità e il confronto con la Regione sul nuovo Piano Sanitario. Con il questionario, si vuole sondare la percezione dei cittadini marchigiani sul Servizio Sanitario Regionale, anche in relazione alle loro condizioni economiche e al ricorso ai servizi sanitari privati, sui quali c'è un'attenzione particolare.