Droga, trovata serra marijuana in garage

Non andava in centro ad Ancona a casa della madre a farle visita più volte al giorno, faceva invece tappa in un garage pertinente all'abitazione dove curava una mini serra di marijuana dotata di illuminazione a raggi Uv e impianto di aerazione. Un 49enne anconetano è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Ancona che hanno rinvenuto diverse piante di cannabis indica alte circa un metro, 90 grammi di marijuana, bustine per confezionare le dosi. Dieci grammi di hascisc sono stati invece trovati nell'armadietto sul luogo di lavoro dell'uomo. I militari stavano controllando l'anconetano da qualche tempo: si sono insospettiti anche per il fatto che dal garage dove entrava il 49enne, posto ai domiciliari, non uscivano né entravano auto. Durante un controllo eseguito con l'ausilio dell'unità cinofila della Finanza, il cane ha sentito l'odore di marijuana dall'esterno del garage: quando l'anconetano vi ha fatto ritorno è stato bloccato. Ora attende la convalida dell'arresto da parte del gip di Ancona.