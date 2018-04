Uniti Marche, presidio fisso Hotel House

Un presidio permanente delle forze dell'ordine all'Hotel House di Porto Recanati, il grattacielo multietnico in questi giorni al centro delle cronache per il ritrovamento di resti umani in un'area vicina. Lo chiedono con una mozione l'assessore regionale al Turismo delle Marche Moreno Pieroni e il consigliere regionale Boris Rapa (Uniti per le Marche). L'atto impegna la Giunta regionale ad intervenire presso la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno per chiedere il presidio. Che dovrebbe essere concretizzato in una "struttura fissa con una recinzione - ha detto Pieroni - per un controllo continuo delle persone residenti e degli accessi" in modo da "garantire sicurezza e legalità", allontanando i soggetti non in regola e coloro che delinquono. Secondo Pieroni e Rapa, la mozione, intenzionalmente presentata dopo le elezioni e casualmente prima dei fatti di cronaca, è frutto di un confronto con i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio.