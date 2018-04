Terremoto, Inter Forever a Tolentino

Arriva al clou, il 20 aprile prossimo a Tolentino (Macerata), con l'incontro di calcio tra Inter Forever e la rappresentativa 'Un gol per ripartire', il progetto solidale promosso da Suning Sports, Csi e Fc Internazionale Milano a cui ha contribuito anche il Comune: l'obiettivo è contribuire alla rinascita sociale e sportiva del territorio marchigiano con tante attività dedicate ai giovani.

L'Inter Forever, squadra formata da ex giocatori nerazzurri nel progetto guidato da Francesco Toldo, sarà capitanata da Javier Zanetti. Il 21 aprile, sempre a Tolentino, verrà inaugurata la tensostruttura costruita per stimolare l'attività sportiva competitiva e ludica. L'impianto ospiterà attività di pallacanestro, calcio a 5 e pallavolo e rivitalizzerà un comparto urbano fortemente indebolito dal sisma. A usufruire della struttura e delle iniziative di questi mesi, oltre ai 20 mila abitanti dell'area di Tolentino, di cui 5mila rimasti senza casa, anche quelli dei comuni limitrofi del cratere.