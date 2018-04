Regioni; no alternative vendita Palazzo Mutilato, ma prosegue ricerca fondi

"Allo stato attuale, tenendo conto che l'edificio è inutilizzato da dieci anni, e che sulla Regione gravano le spese di manutenzione e l'Imu, non ci sono strade alternative alla vendita" dell'ex Palazzo del Mutilato, già sede di una parte degli uffici del Consiglio regionale, per il cui recupero si stanno mobilitando forze politiche sociali. Lo ha detto l'assessore Cesetti rispondendo ad un'interrogazione di Busilacchi (Misto-Mdp) e Giancarli (Pd) che chiedeva di rinunciare alla vendita e di verificare la possibilità di reperire i fondi per il restauro in modo da destinare l'immobile a fini aggregativi, socio-culturali, artistici. Cesetti però si è impegnato, in attesa "dell'auspicabile vendita" a proseguire nel verificare la possibilità di reperire i finanziamenti senza "sottrarre fondi ad altri settori di intervento". Busilacchi ha ribadito il valore storico, architettonico e artistico dell'edificio e ha invitato a "mantenere alta l'attenzione e a perseguire la strada della ricerca di risorse europee".