Comunali,centrodestra unito su Tombolini

'Ancona città condivisa, partecipata e sicura. Progetto civico per il Comune di Ancona 2018-2023'.

Uniti dietro lo slogan scelto per la corsa a sindaco di Stefano Tombolini, sono i partiti del centrodestra (Lega, Fi e Fdi, Udc) e alcune liste civiche tra cui la sua 60100. Tombolini si è presentato allo Yacht club di Marina Dorica affiancato dai partiti alleati "sulla base di un programma. Non siamo per forza quelli che si oppongono - ha esordito elencando tra le priorità giovani, famiglie e sicurezza -. Abbiamo un progetto per cambiare veramente la città. La Mancinelli dice che Ancona è ripartita? Sì, ripartita in spicchi di potere che ha voluto attribuire a personalità e gruppi economici". Nella futura Giunta alternativa a quella uscente a guida Pd, Tombolini metterebbe "persone competenti con sensibilità politica, non 'yes man' o persone che non abbiano mai lavorato per il territorio. No all'uomo o alla donna sola al comando".