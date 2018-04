Campagna 'Upside Down' per Elica (cappe)

Si intitola "Upside Down" la nuova campagna di brand multicanale di Elica, azienda leader di mercato nella progettazione e produzione di cappe, progettata insieme a Y&R. Sarà presentata in occasione del Salone del Mobile 2018. A ispirare il concept "Upside Down", il rivoluzionario piano aspirante NikolaTesla con cui l'azienda ha capovolto il punto di vista sulla cucina in un progetto di comunicazione cross media tra Tv, web e stampa. Lo spot, on air da metà aprile con formati da 30" e 15" sui principali network terrestri e satellitari, si apre con una serie di oggetti che iniziano a fluttuare nell'aria fino a riposizionarsi in modo inatteso "capovolgendo" la cucina attraverso l'aspirazione di NikolaTesla. Il messaggio è stato anticipato da una campagna stampa e digitale con la sorprendente immagine della cucina capovolta. La nuova comunicazione Elica sarà veicolata anche sui canali social del brand dove troveranno spazio speciali contenuti.