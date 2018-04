Al via Festival 'art+b=love(?)' a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 4 APR - Incontri sull'intelligenza artificiale e su come raccontare le caratteristiche di un prodotto o di una città, ma anche esposizioni di opere, performance e musica che mettono l'arte al servizio della scienza e dell'innovazione produttiva. E' quanto si propone di fare la seconda edizione del festival 'art+b=love(?)' in programma da oggi all'8 aprile alla Mole Vanvitelliana di Ancona. "Il nostro vuole essere una sorta di nuovo Rinascimento - hanno detto i curatori Cesare Biasini Selvaggi e Federico Bomba di Sineglossa Creative Group, dove gli artisti non si limitano a creare monumenti, ma contribuiscono a creare nuove idee per migliorare la città, i servizi e i prodotti, con particolare riguardo al Made in Italy delle Pmi". Tra i partecipanti 40 giovani talenti nel 'Break-in Hackathon' per trovare il modo migliore di accrescere il turismo portuale della città. In mostra anche l'oracolo dei Big Data 'Stakhanov' degli artisti Salvatore Iaconesi e Oriana Persico e una Real Shit, lattina contenente vero letame.