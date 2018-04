Vescovo Fermo celebra messa per detenuti

Il vescovo Rocco Pennacchio è tornato per la seconda volta dall'inizio del suo mandato nel carcere di Fermo per visitare i detenuti e celebrare la messa in occasione della Pasqua. Il presule, accompagnato da don Michele Rogante, ha invitato le persone presenti a trovare nel cuore le ragioni della rinascita, con un momento di preghiera e di umiltà, per ritrovare dentro di sé le ragioni per andare avanti. Una visita molto gradita dalla direttrice della casa di reclusione Eleonora Consoli, per un momento di sollievo che vale per tutti coloro che si trovano in carcere e lontani dalle famiglie, in questi giorni di festa.