Sindaci a parlamentari, cambiare norme

"Immediata revisione della normativa" sul terremoto e sulla ricostruzione, 19 mesi dopo il sisma del 24 agosto 2016 e 17 mesi dopo gli eventi di fine ottobre 2016. Lo chiedono 10 sindaci di Comuni terremotati del Maceratese in una lettera inviata ai 24 parlamentari neo eletti o riconfermati nelle Marche e, per conoscenza, al commissari per la ricostruzione Paola De Micheli e al vice commissario e presidente della Regione Luca Ceriscioli. I primi cittadini di Bolognola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Valfornace e il commissario straordinario di Ussita paragonano il sisma del Centro Italia a quello dell'Irpinia. Il cratere di 138 Comuni va ridefinito in tre fasce a seconda dei danni subiti. Chieste deroghe specifiche per accelerare la ricostruzione leggera e pesante, meno burocrazia, modifica della "norma salva Peppina" per "consentire la permanenza nelle strutture abitative o a uso deposito fino al ripristino dell'agibilità".