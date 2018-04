Oltre 550 visitatori a chiesa di Portonovo

(ANSA) - ANCONA, 3 APR - Durante le feste pasquali la chiesa di Santa Maria a Portonovo è rimasta aperta domenica come da programma ed è stata aperta in via straordinaria anche il lunedì di Pasquetta. Lo rende noto Italia nostra, che parla di "una scelta felice: oltre 550 persone in due giorni hanno visitato la chiesa dimostrando l'attrazione che un bene culturale ed artistico di tale bellezza suscita nei cittadini".