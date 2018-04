Bolognola,1,8 mln per case Villa Marcon

Un milione e 800 mila euro a favore del Comune di Bolognola per gli interventi di riparazione del complesso di quattro case a schiera di proprietà pubblica in località Villa Marconi danneggiate dal terremoto. La cifra è stata impegnata oggi dalla Giunta regionale delle Marche attraverso l'approvazione del decreto del vice commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma.

Previsto il ripristino degli alloggi con interventi di miglioramento sismico in modo da renderli agibili ed adatti ad ospitare famiglie rimaste senza casa. Al Comune di Bolognola spetterà il compito di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.