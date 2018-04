Aids, Silvestri nuovo presidente Anrs

Guido Silvestri è il nuovo presidente del consiglio scientifico dell'Anrs (Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hepatites), che dal 1988 finanzia e coordina tutte le ricerche di base, cliniche ed epidemiologiche su infezione da Hiv e epatiti. Silvestri succede a Francoise Barre-Sinoussi, l'immunologa francese parte del gruppo dell'Institut Pasteur che scoprì nel 1983 assieme a Robert Charles Gallo e Luc Montagnier il virus dell'immunodeficienza umana (Hiv), causa dell'Aids. Di origini senigalliesi, con decenni di esperienza nella ricerca su Aids, Hiv, immunologia, vaccini, Silvestri risiede da tempo negli Usa: dopo la laurea all'Università Politecnica delle Marche e il dottorato in medicina interna e immunologia clinica all'Università di Firenze, ha lavorato presso l'Università della Pennsylvania e ha condotto ricerche di specializzazione per la Georgia Research Alliance. E' direttore del laboratorio di medicina e patologia alla Emory University di Atlanta.