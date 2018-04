Pasquetta, gioco 'Punta e Cul' Urbania

Come tradizione a Pasqua e Pasquetta si gioca a 'Punta e Cul' a Urbania (Pesaro Urbino) dove ieri alla sfida ha partecipato anche il sindaco Marco Ciccolini. Una ventina di partecipanti si dispongono a cerchio, mentre le uova sode (in numero doppio rispetto ai partecipanti) vengono disposte a terra a forma di 'S'. Si procede con la conta per decidere chi inizierà il gioco, il sorteggiato sceglierà con attenzione l'uovo valutandone dimensione e consistenza. Si fanno due giri sfide: vince e intasca le uova che riesce a rompere, chi riesce a mantenere il suo uovo intatto battendolo contro quello del vicino.