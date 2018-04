Autismo, Corinaldo illumina blu Sperone

Lo 'Sperone', l'esterno di uno dei bastioni delle mura di Corinaldo (Ancona), illuminato di blu per la XI Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: così il Comune partecipa all'iniziativa istituita dall'Onu nel 2007. Le principali città del mondo aderiranno illuminando di blu i luoghi più rappresentativi. Una ricorrenza anche a sostegno della ricerca scientifica per individuare sempre più precocemente l'autismo e di scoprire nuovi interventi per curarlo: in Italia circa sette bambini ogni mille sono affetti da disturbi dello spettro autistico. "Il Comune di Corinaldo - spiega il sindaco Matteo Principi - ha aderito all'iniziativa illuminando lo 'Sperone' di blu, un gesto simbolico che vuole trasmettere un profondo significato. Non c'è miglior rimedio che comprendere e trasmettere che non è la malattia che crea l'handicap, ma è come la percepiscono e la vivono gli altri dobbiamo cercare di abbattere barriere fisiche e culturali".