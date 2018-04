Uova cioccolato Vvf a bimbi in ospedale

Per la Pasqua i vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale 'Mazzoni' del capoluogo piceno. La delegazione è stata accolta dal personale in servizio, la dottoressa Laura De Petris, Anna Maria Travaglini e Angela Albano, che hanno accompagnato i piccoli pazienti, sorpresi ed incuriositi, all'incontro con quegli uomini in divisa presenti in corsia. Il volto dei piccoli si è illuminato quando i pompieri hanno consegnato delle uova di Pasqua appositamente realizzate per l'occasione. Un'iniziativa, questa, fortemente voluta dal personale del Comando.