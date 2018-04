Stanze inagibili per incendio lavatrice

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Bachelet per incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco una lavatrice all'interno di un appartamento. I pompieri hanno spento le fiamme e monitorato costantemente le temperature nell'abitazione con la termocamera fino al completo raffreddamento. Alcune stanze dell'appartamento, però, sono state dichiarate inagibili.

Non si segnalano persone ferite.