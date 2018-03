Reperti Età Bronzo e romana Chiaravalle

Un frammento di lucerna, laterizi e altro materiale dell'Età del Bronzo e di età romana da Augusto in poi. La scoperta, segno di presenza romana nell'antichità nella zona, è stata fatta nel corso di scavi per la riqualificazione di piazza Mazzini a Chiaravalle (Ancona). La ricostruzione della 'sequenza' e l'esatta datazione del materiale verrà chiarita dagli archeologi che lavorano con il Comune per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche alla fine degli scavi che proseguiranno nei prossimi giorni. Certo è che 'sotto' il Monumento ai Caduti e alla piazza è stata trovata una stratigrafia e livelli archeologici di età antica: di vari secoli del Bronzo, reperti tra il 1600 e il 1200 a.C.; dell'età romana imperiale, da Augusto in poi forse indice di un insediamento diretto. Reperti di simile datazione erano stati trovati durante gli scavi in un chiostro della locale abbazia poco distante.