Polizia ritrova il telefonino con l'app

Ritrovamento sprint, grazie anche all'app di geolocalizzazione, di un telefonino sottratto al cliente di una palestra di Ancona che lo aveva lasciato nella tasca del giubbotto. Gli agenti della Squadra volanti di Ancona guidata dal vice questore aggiunto Cinzia Nicolini, impegnati in intense attività di controllo del territorio anche con unità cinofili specialmente nella zona del Piano San Lazzaro, sono riusciti a individuare e denunciare per ricettazione un 20enne che deteneva il cellulare rubato. La vittima del furto era riuscito a vedere dall'app che il suo telefono si muoveva verso la zona della Cittadella. Incrociando la destinazione con le strisciate dei badge dei clienti della palestra in quel lasso di tempo, i poliziotti sono risaliti al giovane che abitava da quelle parti. Il telefonino è stato trovato e restituito al proprietario.