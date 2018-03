Comuni: Ex Metro Ancona; Manarini, tempi e valori diversi

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Dai tempi "pre-crisi immobiliare" del 2010 quando è stata redatta la prima perizia per la variante comunale all'ex Metropolitan di Ancona, a quelli del 2015 della seconda relazione "di minimo dei valori immobiliari". Lo rimarca l'assessore comunale ai lavori pubblici di Ancona Paolo Manarini dopo la notizia di un'indagine della Procura di Ancona sullo 'sconto' (da 3,9 milioni di euro a circa 530 mila euro) sul 'surplus' alla società Metropolitan Building che ha realizzato nell'ex cinema locali commerciali, uffici e una sala riunioni da 300 posti al posto di una da 700 posti per spettacoli. "La valutazione per la variante da cinema a sala riunioni - spiega - e stata oggetto di perizia della Agenzia delle Entrate: aveva fatto una valutazione nel 2010 mentre quella indagata dalla magistratura è del 2015. Tempi diversi: da pre-crisi immobiliare al periodo di minimo dei valori immobiliari". "Anche altri valori di immobili pubblici in città - aggiunge - hanno subito drastiche diminuzioni. Il Comune ha approvato la variante sulla base di una valutazione di un ente pubblico proprio per essere sicuro di evitare il danno erariale. Sulla delibera consiliare di approvazione della variante - conclude Manarini - non veniva in alcun modo fatto riferimento a pareri sulla stima da parte dei nostri dirigenti: il nostro tecnico ha soltanto dato un parere in sede di commissione consiliare".(ANSA).