Anconetano per colonna sonora film Diomà

Sarà il compositore marchigiano Marco Fagotti, 52 anni di Ancona, a realizzare la colonna sonora di Dance again with me, Heywood!, produzione internazionale a cui parteciperà il premio Oscar James Ivory. Il film, in lavorazione tra Manhattan e Brooklyn, sarà diretto dal regista Michele Diomà. Per il compositore marchigiano è un ritorno al cinema dopo le collaborazioni con il produttore Donald Ranvaud (4 nomination agli Oscar per City of God) e i progetti selezionati nei Festival di Locarno, Rotterdam e Los Angeles. Fagotti è anche conosciuto per le musiche composte per vari radiodrammi. La colonna sonora spazierà dal jazz al tango, ma il film sarà ricco di sonorità originali, generate ed elaborate elettronicamente.

"Ero alla ricerca - ha detto Diomà - di un compositore capace di spingersi oltre la sia pur infinita gamma di note di uno o più strumenti musicali, ho scelto Fagotti dopo aver ascoltato numerosi compositori, in Europa e negli Usa, perché il suo linguaggio espressivo non ha confini".