Aveva 3 kg marijuana in casa, arrestata

Sono stati alcuni residui di foglie secche notati sui sedili posteriori e sui tappetini dell'auto condotta da una 50enne di Civitanova Marche, a insospettire gli uomini della Guardia di Finanza di Macerata che avevano fermato il mezzo nel corso di attività di controllo economico del territorio. Per questo i militari hanno poi perquisito l'abitazione della donna rinvenendo oltre 3,1 kg di marijuana. Lo stupefacente era contenuto in sei sacchetti di plastica trasparente. C'era anche una scatola di metallo con all'interno diverse bustine per il confezionamento di dosi. La donna è stata sequestrata per detenzione di droga a fini di spaccio di droga.