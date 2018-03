Teatro 'Pergolesi', lirica protagonista

Nel 2018 il Teatro Pergolesi di Jesi celebra i 220 anni della sua nascita e il 50esimo anniversario del riconoscimento del titolo di Teatro lirico di Tradizione. Per il doppio anniversario, la Fondazione Pergolesi Spontini ha presentato oggi una proposta culturale diffusa sul territorio dove protagonista sarà la produzione lirica, con il XVIII Festival Pergolesi Spontini a settembre e la Stagione Lirica di Tradizione che torna nella collocazione autunnale.

'Viaggio in Italia' è il tema del Festival, a Jesi, Maiolati Spontini e altre città dell'Anconetano, con opere, concerti e spettacoli di teatro musicale dal 1 al 30 settembre dopo un percorso 'off' ad agosto ricco di jazz, vocalità popolare e spettacoli per famiglie. Due i titoli d'opera: il 2 settembre 'Il noce di Benevento' del compositore jesino Giuseppe Balducci, il 22 settembre l'opera 'Le metamorfosi di Pasquale' di Spontini in coproduzione con 'La Fenice' di Venezia. Nel cartellone della Stagione lirica sono tre nuove produzioni.