Sars: Mastrovincenzo, Urbani grande esempio per i giovani

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - "Carlo Urbani, medico senza frontiere è un riferimento per abbattere le barriere, per impegnarsi in prima persona con la serenità e la speranza che è degli uomini giusti". Così il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, ricordando il medico di Castelplanio (Ancona) che contribuì a debellare il virus Sars nel giorno del 15/o anniversario della morte. "Oggi - aggiunge - voglio ricordarlo con le sue parole: 'Salute e dignità sono indistinguibili nell'essere umano, il nostro impegno è restare vicino alle vittime, tutelare i loro diritti, lontani da ogni frontiera di discriminazione e divisione'.

Nell'occasione Mastrovincenzo ha visitato la mostra, allestita dall'Associazione italiana Carlo Urbani, presso il museo tattile Omero di Ancona. Il presidente dell'Assemblea legislativa segue da sempre le iniziative dell'Aicu, soprattutto quelle che hanno coinvolto studenti e scuole: quella organizzata il 2017 a Montecitorio per la consegna del secondo Premio Carlo Urbani a due dottoresse che in Tanzania hanno partecipato a uno stage formativo del master in medicina Tropicale; e l'intitolazione a Urbani dell'Aula Magna del Liceo Medi di Senigallia. "Ricordare Carlo - ha concluso Mastrovincenzo - significa offrire ai giovani un grande esempio, di uomo cittadino del mondo che con la sue tenacia, determinazione, passione e sacrificio ha realizzato un importantissimo lavoro di ricerca. Ci ha indicato la strada da non abbandonare, quella dell'attenzione al prossimo, di indignazione di fronte alle ingiustizie e dell'azione che porti a un mondo migliore".(ANSA).