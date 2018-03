Ossa trovate a Porto Recanati: Fdi, serve intervento forte

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 29 MAR - "Esprimo una forte preoccupazione per un quadro complessivo di grave criticità: droga, immigrazione clandestina, Hotel House, scippi, furti a ripetizione nelle case, prostituzione in aumento; la bomba è innescata ed occorre un intervento forte e risolutivo".

Così il capogruppo Fdi in Consiglio regionale delle Marche Elena Leonardi commentando la vicenda del ritrovamento di ossa umane nei dintorni dell'Hotel House. "Quello che avevo chiesto - continua - al ministro dell'Interno Minniti, consegnandogli personalmente a settembre una richiesta di intervento sulla situazione dell'Hotel House. Richiesta però - lamenta Leonardi - che è rimasta lettera morta mentre nella Provincia di Macerata e non solo a Porto Recanati, è successo di tutto e di più: basti pensare alla vicenda agghiacciante della povera Pamela".

Il ritrovamento delle ossa, continua Leonardi, è "una vicenda sconcertante e dai contorni ancora incerti che getta ulteriori ombre sulla situazione già molto grave in cui versa la nostra provincia e alla quale serve dare risposte immediate".(ANSA).